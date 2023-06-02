Пожар у ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти произошел 2 июня 2023 года

Огонь мог в любой момент перекинуться на здание, но этого, к счастью, не допустили Фото: скриншот с видео

Днем в пятницу, 2 июня 2023 года, возле ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти произошел пожар. Там около рекламных баннеров внезапно вспыхнули кусты. По словам горожан, огонь мог в любой момент перекинуться на здание торгового центра. Очевидцы поделились в соцсетях видео с места ЧП.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:05. На Автозаводском шоссе, 6 горел кустарник. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали восемь человек и две единицы техники. Они потушили пламя за несколько минут. Ликвидация пожара была объявлена в 16:14. Никто не пострадал. Из-за чего началось возгорание, пока неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал