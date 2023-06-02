В Самаре к стадиону «Солидарность Арена» направят дополнительные трамваи и автобусы 3 июня 2023

Изменения затронут сразу несколько маршрутов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 3 июня 2023 года, в Самаре состоится матч между «Крыльями и Советов» и «Спартаком». Команды встретятся на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 18:00. Для удобства болельщиков власти решили усилить работу общественного транспорта.

После игры на остановке «Самара Арена» пассажиров будут ждать трамваи №5, 11, 12. Добраться от остановки «ул. Алма-Атинская» можно будет на дополнительных автобусах №1, 23, 34, 41, 47. Они отвезут болельщиков в сторону проспекта Кирова.

На остановку «Ул. Дальняя» приедут автобусы №1, 67. Они доставят пассажиров до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Отмечается, что перекрывать дороги на территории, примыкающей к стадиону, не будут.

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