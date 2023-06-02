Праздник в честь Дня защиты детей провели в Самаре для воспитанников соцучреждений

Дети получили заряд хорошего настроения и море впечатлений / Фото: Единая Россия

В Самаре ярко, звонко и радостно отметили День защиты детей. Праздник, участниками которого стали дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, прошел в одном из семейных ресторанов. Организовали мероприятие местные активисты проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» и социально ответственный бизнес.

Праздник объединил воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Б.П. Фролова, а также соцучреждений «Ровесник» и «Иволга». На мероприятии были песни под гитару, веселые старты, танцевальные и вокальные номера. Кроме того, работали аниматоры и музыканты. Ребята в честь Дня защиты детей получили подарки и призы.

- Обещаем, наши дорогие ребята, что мы сделаем все возможное и даже невозможное, чтобы ваша жизнь была счастливой, удачной, успешной. Достойны похвал и аплодисментов взрослые, которые устраивают такие праздники. Но, мне кажется,вам это не нужно, потому что счастливые глаза детей - лучшая награда, - отметила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губдумы, координатор партпроекта «Крепкая семья» по Самарской области Марина Сидухина.

С первым днем лета ребят поздравил начальник УМВД по Самаре Дмитрий Урюпин. Он пожелал им, как можно дольше оставаться в счастливой и волшебной стране под названием детство. А идейный вдохновитель и председатель координационного совета ММОД «Поколение 2020» Дмитрий Шмелев пожелал мальчишкам и девчонкам, чтобы у них была яркая и насыщенная жизнь, чтобы все они имели семью.

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