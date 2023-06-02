В Тольятти и пригородах прокачали мобильный интернет

Мобильную сеть 4G усилили в Тольятти, его пригородах и в Ставропольском районе к летнему сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Окрестности Тольятти являются любимым местом отдыха для многих жителей региона и туристов Летом увеличивается поток туристов в Автоград: они приезжают сюда ради технического музея под открытым небом, экспозиции автомобилей и природы Поволжья. К летнему сезону была усилена мобильная сеть 4G в Тольятти, его пригородах и Ставропольском районе, сообщает цифровая экосистема МТС.

Дополнительное телеком-оборудование оператор связи установил в Автозаводском районе – по улицам Гая и Автостроителей, где сосредоточены жилые кварталы, на Приморском бульваре – в районе стадиона «Торпедо» и торгово-ресторанного комплекса. В Центральном районе - на улице Самарской, около Городской больницы, в жилых кварталах по улице Мира, а также на улице Победы – в районе площади Искусств.

После установки дополнительного оборудования скорость мобильного интернета выросла в садовых товариществах, на полуострове Копылово, в микрорайоне Федоровка на берегу Волги, в окрестностях которого расположено множество дачных массивов, в селах Подстепки и Выселки. Жители и гости региона смогут пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

— Дополнительное телеком-оборудование обеспечит стабильную связь и доступ к мобильным сервисам экосистемы МТС даже в период повышенной нагрузки на сеть. А наш онлайн-гид «Виртуальная прогулка по Тольятти» поможет ближе познакомиться с достопримечательностями, — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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