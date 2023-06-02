В Самарской области приведут в порядок 140 км школьных маршрутов

Ремонт затронет 14 участков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2023 году приведут в порядок школьные маршруты. Работы будут выполнены на 14 участках общей протяженностью 140 км и 22,5 км. Информацию сообщили в правительстве губернии.

– В этом году в работе у подрядных организаций также находится 2,3 тыс. км дорог к детским образовательным и досуговым учреждениям. Такие объекты среди приоритетных. При формировании перечня работ на следующий дорожный сезон такой фактор, как расположение здесь, например, школы, имеет едва ли не решающее значение, – рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Напомним, в прошлом году в регионе по нацпроекту обновили свыше 3,3 тыс. км дорог к детским образовательным и досуговым учреждениям