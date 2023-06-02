В России появилась возможность оформить вклады и кредиты через салоны связи

Выбрать вклад можно на финансовом портале, а документы оформить в салоне связи. Фото: https://ru.freepik.com/author/katemangostar.

Появилась новая возможность для жителей любого уголка страны оформить вклад или кредит онлайн в любом банке без визита в его офис. В мае стартовал совместный проект финансовой платформы Банки.ру и МегаФона. Документы для оформления банковского продукта с платформы можно предоставить в ближайший салон связи. Пока участвует 10 салонов, затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть оператора.

- Мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы, — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в смс-сообщении.