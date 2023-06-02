Водолазы приступили к проверке дна Волги в Самаре в июне 2023 года

Специалисты очищают реку и проводят замеры глубины Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается подготовка к купального сезона. В начале июня 2023 года водолазные службы приступили к обследованию акватории Волги. Работы начались в районе 1-й очереди набережной. Информацию сообщили в мэрии.

Специалисты проводят замеры и очищают Волгу. Это необходимо для безопасности и комфорта отдыхающих на пляжах.

– Мы проводим очистку пляжей каждый сезон. Чаще всего при обследовании дна попадаются стеклянные бутылки, пластиковые упаковки, коряги и камни. Все это мы ликвидируем – отправляем собранное на утилизацию, чтобы самарцы потом могли спокойно купаться и отдыхать, – рассказал водолаз Александр Опарин.

Напомним, в этом году купальный сезон стартует 15 июня. Отдохнуть можно будет на 9 официальных пляжах: в Красноглинском районе, около 1, 2, 4 очередей набережной, в районе спуска по улице Советской Армии, Загородного парка, Барбошиной поляны, санатория «Можайский» и на Мастрюковских озерах.

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