В Самаре началась перекладка газовых магистралей около строительства станции «Театральная»

Строительство объекта планируется завершить в 2024 году. Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». В рамках реализации проекта около стройплощадки началась перекладка газовых магистралей. Об этом сообщили в областном Минстрое.

– Специалисты вскрыли дорожное полотно на участке улицы Вилоновской. Произведено отключение и раскрепление газопроводов. Восстановление благоустройства полосы проезжей части планируется уже в эти выходные, – пояснили в министерстве строительства Самарской области.

В другой зоне строительства, на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой, в ближайшее время стартует башенных и козлового кранов.

Напомним, завершить строительство станции должны в 2024 году.