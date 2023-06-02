Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в июне 2023 года

Температура в первый летний месяц будет умеренной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ожидается в Самарской области в июне 2023 года. Прогноз на первый летний месяц дали специалисты Приволжского УГМС.

– По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 19,2-21,8 градусов. Это на 0,6-1,2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, – поделились синоптики.

Отметим, что пока начало лета радует самарцев жаркой погодой. Так, 2 июня 2023 года был побит температурный рекорд: воздух в регионе прогрелся до +34,7 градусов. В последний раз высокие температуры были зафиксированы в 1936 году (+33,6 градусов).

Правда, без сюрпризов не обошлось: вечер пятницы отметился ливнем, сильным ветром и градом. А местами по области даже заметили смерч.

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