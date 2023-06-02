Самолет с московским «Спартаком» попал в грозу при приземлении в Самаре

Данил Пруцев (слева) вряд ли ожидал, что Самара встретит его так неласково. Фото: ФК "Спартак"

Грозы, ливни с градом и ураганный ветер, бушевавшие в Самарской области 2 июня и ставшие причиной образования смерчей, коснулись и футболистов московского «Спартака».

Чартер со столичной командой как раз в разгар буйства стихии подлетал к аэропорту Курумоч. Чтобы не попасть в грозовой фронт, борту пришлось маневрировать и сделать несколько лишних кругов над Волгой и окрестностями.

«Почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», - цитирует «СЭ» руководителя пресс-службы столичного клуба Дмитрия Зеленова.

В итоге борт «Спартака» благополучно приземлился в Курумоче, и команда отправилась в Самару.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» состоится на «Солидарность Самара Арене» 3 июня в 18 часов по местному времени. «Крыльям» необходима только победа, чтобы рассчитывать на непопадание в стыковые матчи. «Спартак» в случае победы может завоевать серебро первенства, в случае потери очков рискует остаться без медалей.