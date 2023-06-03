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НовостиПроисшествия3 июня 2023 5:05

В селе Рождествено Самарской области сгорело частное подворье площадью 300 кв. м. 2 июня 2023 года

Жители Самары поделились кадрами крупного пожара на правом берегу Волги
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Крупный пожар был виден с противоположного берега Волги

Крупный пожар был виден с противоположного берега Волги

Фото: из соцсетей

Вечером, 2 июня 2023 года, в самарских пабликах появилась информация о крупном пожаре на правом берегу Волги напротив города. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, ЧП произошло в селе Рождествено – там сгорел частный дом и надворные постройки.

- Сообщение о пожаре поступило в 21:18. В селе Рождествено на улице Садовой, 100 горело частное подворье и жилой дом. Площадь пожара составила 300 кв. м. На месте работали 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе главка.

К счастью, обошлось без пострадавших. Локализовать огонь удалось в 22:50, ликвидация открытого горения была объявлена в 23:10.