Мощный ливень в Самаре парализовал движение трамваев 2 июня 2023 года

Погода в Самаре испортилась к вечеру пятницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 2 июня 2023 года, в Самарской области разыгралась непогода. Где-то в области прошел град, где-то видели смерч, а в Самаре мощный ливень затопил дороги. Воды было так много, что даже встали трамваи.

- в 18:12 закрыто движение на стадион «Арена» в оба направления в виду скопления дождевых вод, - сообщили экстренную информацию в департаменте транспорта Самары.

Через пару часов, когда ливень закончился, а дорожники привели в порядок улицы, движение трамваев было восстановлено.

Стоит ответить, не только в районе «Арены» произошло подтопление дорог. Самарцы рассказали о похожей ситуации на других участках в Самаре. Московское шоссе в районе улицы Дальней буквально скрылось под водой. Автомобилям пришлось практически переплывать дорогу. Из-за этого образовалась пробка – затор возник около подъезда к Ракитовскому шоссе. Аналогичная ситуация сложилась на пересечении улиц Стара-Загора и Алма-Атинская. Там потоки воды оказались еще мощнее.