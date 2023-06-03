В Самарской области 61-летняя женщина украла телефон у продавщицы магазина

Полицейские оперативно задержали воровку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Клявлинского района Самарской области обратилась продавец одного из местных магазинов, которая заявила о пропаже сотового телефона. Причиненный ущерб женщина оценила в 3 тысячи рублей.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что телефон с прилавка похитила местная жительница, которая славится в селе большим пристрастием к алкоголю. 61-летнюю подозреваемую доставили в отделение для выяснения обстоятельств дела.

- По данным сотрудников полиции, женщина ранее судима за открытое хищение чужого имущества и неоднократно привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и ложный вызов специализированных служб, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Задержанная призналась, что хотела продать украденный телефон и купить на вырученные деньги алкоголь. Однако задуманное она осуществить не успела, так как была оперативно задержана полицейскими.

В настоящее время в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь воровке грозит до 2 лет лишения свободы.