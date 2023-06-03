Каждый пятый житель Самары не доверяет своим коллегам

Работа в команде подразумевает доверие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди жителей Самары и выяснил, если в рабочих коллективах города доверие между сотрудниками. Как выяснилось, 8 из 10 жителей Самары доверяют своим коллегам.

По результатам опроса, 83% самарцев высказались, что испытывают доверие к своим коллегам. Меньше людей (74%) доверяют компании, а непосредственному руководителю – 70% опрошенных. При этом сами начальники уверены в своих подчиненных (81%).

Что касается возраста, что дружественные и доверительные отношения с коллегами чаще всего имеют жители Самары в возрасте до 34%, а вот старшее поколение больше доверяет своему руководителю, нежели человеку, с которым работает бок о бок.