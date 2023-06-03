В Министерстве ЖКХ и строительства РФ наградили Самарскую область за помощь Донбассу

Самарская область помогает братскому Снежному в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы

Региональную команду Самарской области поблагодарили за помощь Донбассу. Министерство ЖКХ и строительства России отметило высокий вклад и достижения нашей области в выполнении задач, направленных на социально-экономическое развитие Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

– Мы успешно справились со всеми объектами, всеми намеченными планами прошлого года – это свыше 80 объектов, которые мы привели в порядок. Это и котельные, и жилые дома, и участки дорог, - констатировал Дмитрий Азаров.

Вот уже второй год Самарская область вносит большой вклад в поддержку и развитие новых регионов России. В прошлом году наша губерния стала первым субъектом страны, который протянул руку помощи и заключил соглашение с конкретным муниципалитетом – городом Снежное в ДНР. Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области за помощь и поддержку в этом важном деле.