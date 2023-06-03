Прокуратура обязала департамент городского хозяйства Самары ликвидировать свалку на Литвинова

Свалка на Литвинова беспокоит горожан уже не первый год. Фото: Яндекс.Карты

Уже не первый год жители Самары жалуются на несанкционированную свалку вдоль улицы Литвинова. Прокуратура Кировского района выехала на место с проверкой и по итогам вынесла в адрес чиновников представление об устранении нарушений.

- В ходе выездной проверки было установлено, что на обочине вдоль проезжей части существует свалка отходов производства и потребления. Во время обследования установлены факты свалки на почву строительных и бытовых отходов при разгрузке автомобилей, - сообщили в прокуратуре.

Среди мусора на земле были обнаружены не только бытовые отходы, но и строительный мусор, в том числе крупногабаритные деревянные конструкции, оставшиеся после демонтажа стоявших на том месте гаражей, бой железобетонных изделий, деревянные поддоны, автомобильные покрышки и прочее.

Прокуратурой было внесено представление в адрес главы департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Акт прокурорского реагирования в настоящий момент находится в стадии рассмотрения.