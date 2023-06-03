Гроза, град и сильный ветер накроют Самарскую область 4 июня 2023 года

Лето в Самаре началось с дождей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето 2023 года в Самарской области началось с природных аномалий. Если в апреле-мае погода шокировала самарцев аномальной жарой, то июнь начался на удивление мрачным и дождливым. Синоптики вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за шквалистого ветра, ливней и града, 4 июня 2023 года.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем 04.06.2023 с сохранением вечером местами по Самарской области ожидается гроза, усиление север-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град, - сообщили в Приволжском УГМС.

Напомним, в пятницу, 2 июня, жители Самарской области стали свидетелями аномального для нашей местности явления – торнадо. Высокий столб пыли двигался по территории Кинельского района, но, к счастью, до областного центра смерч не добрался.