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НовостиОбщество3 июня 2023 12:49

Гроза, град и сильный ветер накроют Самарскую область 4 июня 2023 года

Синоптики объявили желтый уровень опасности в регионе
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Лето в Самаре началось с дождей

Лето в Самаре началось с дождей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето 2023 года в Самарской области началось с природных аномалий. Если в апреле-мае погода шокировала самарцев аномальной жарой, то июнь начался на удивление мрачным и дождливым. Синоптики вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за шквалистого ветра, ливней и града, 4 июня 2023 года.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем 04.06.2023 с сохранением вечером местами по Самарской области ожидается гроза, усиление север-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град, - сообщили в Приволжском УГМС.

Напомним, в пятницу, 2 июня, жители Самарской области стали свидетелями аномального для нашей местности явления – торнадо. Высокий столб пыли двигался по территории Кинельского района, но, к счастью, до областного центра смерч не добрался.