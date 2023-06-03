В Самарской области простились с ветераном чеченской войны, который получил смертельное ранение на СВО

Жанбулат был ранен в городе Белогоровка, умер в полевом госпитале г. Лисичанска Фото: из соцсетей

2 июня 2023 года в Кинельском районе в селе Чубовка простились с погибшим на СВО солдатом Жанбулатом Джубандиковым. Глава Кинельского района Юрий Жидков почтил память военнослужащего и высказал соболезнования семье погибшего.

Жанбулат Джубандиков родился и жил в селе Чубовка. По окончанию средней школы селянин получил профессию тракториста. С мая по декабрь 1996 года Жанбулат был командирован в зону боевых действий в Чеченской народной республике. С началом специальной военной операции в феврале 2022 года житель Самарской области отправился выполнять боевые задачи добровольцем.

У военнослужащего осталась жена и двое детей. Жанбулата Гадлбековича проводили со всеми воинскими почестями.

- Он навсегда останется в наших сердцах героем, защитником Отечества. Вечная память и вечная слава. Глубокие соболезнования родным и близким, - выразил соболезнования глава района Юрий Жидков.