В Тольятти мужчина купил права в Интернете и попал под уголовную статью

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ДПС Тольятти остановили во время патрулирования автомобиль «Опель», чтобы проверить документы. 35-летний гражданин соседней республики протянул инспектору водительские права, которые сразу вызвали подозрения у опытного сотрудника ГИБДД.

- Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что ранее водитель с поддельными правами к ответственности не привлекался. Он рассказал полицейским, что купил водительское удостоверение в Интернете. За фальшивку он отдал 25 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Теперь ему грозит лишение или ограничение свободы на 1 год, либо принудительные работы.