В Самаре произошел пожар в многоквартирном доме на Ленинградской 3 июня 2023 года

На месте ЧП работают оперативные службы города Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Вечером, 3 июня 2023 года, в многоквартирном доме на улице Ленинградской в Самаре произошел пожар. На пешеходную улицу прибыли оперативные службы города. Журналист «КП-Самара» оказалась в центре событий и рассказала, что стало причиной большого скопления спецмашин в субботу на Ленинградке.

- В доме №72 в одной из квартир произошло короткое замыкание из-за старой проводки, загорелась перегородка. Говорят, что пострадавших нет. Сейчас на месте вызова работают пожарные, - рассказала наш корреспондент.

Около дома, где произошло ЧП, собралась толпа зевак. Очевидцы сообщают, что на улице странно пахнет газом. Сотрудники аварийной службы тоже на месте и проводят проверку газовых коммуникаций.

На месте пожара работают также медики. По предварительным данным, пострадавших нет. В ГУ МЧС пока не говорят о подробностях пожара.