Пожарные рассказали подробности о пожаре на Ленинградской, 72 в Самаре 3 июня 2023 года

На место ЧП прибили оперативные службы города Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

В 17:38 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о задымлении в доме № 72 на улице Ленинградской в Самаре. По прибытии пожарные выяснили, что в одной из квартир загорелась межкомнатная перегородка.

- Пожарно-спасательными подразделениями обследуется здание. Установлено, что происходит тление межкомнатных перегородок на площади до 15 кв. м. Открытого горения нет, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные эвакуировали из дома шесть человек. На месте дежурят бригады скорой медицинской помощи. Официальной информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что на пересечении Галактионовской и Ленинградской затруднено движение трамваев. Причина: подключенный пожарный гидрант на рельсах.