Грандиозный детский фестиваль отгремел в Самаре 3 июня 2023 года

На фестивале ребята встретились с героями сказки "Русалочка" / Фото: ТРК "Космопорт"

В субботу, 3 июня 2023 года, в Самаре отметили День защиты детей. В честь праздника устроили грандиозный детский фестиваль. Он прошел на площадке ТРК «Космопорт».

Для ребят была подготовлена обширная развлекательная программа. Это и мастер-класс по изготовлению десертов, и спектакль по мотивам истории любви Русалочки, и постановка с известными супергероями, и аквагрим. Также юным гостям фестиваля вручили в честь праздника подарки.

- Это было чудесно! Я сама погрузилась в сказочный мир, - поделилась эмоциями одна из посетительниц ТРК «Космопорт».

Делимся с вами фотоподборкой с мероприятия:

На детский праздник заглянул Человек-Паук / Фото: ТРК "Космопорт"

Юным гостям фестиваля делали аквагрим / Фото: ТРК "Космопорт"

Капитан Америка и Человек-Паук попали в крепкие объятия юных самарцев / Фото: ТРК "Космопорт"

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