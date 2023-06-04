В Самаре 5 июня 2023 года выберут территории для благоустройства

В Самаре обсудят благоустройство общественных территорий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

5 июня 2023 года в Самаре будут выбраны общественные территории, которые благоустроят в 2024 году. Об этом написала глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

- В понедельник на рабочем совещании подведем итоги голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» каждый житель имеет возможность влиять на изменения, связанные с нашим городом, - отметила Елена Лапушкина.

Глава города подчеркнула, что в областном центре преображаются парки, скверы и другие общественные пространства, и в этом есть большая заслуга жителей Самары, которые голосуют за территории и активно участвуют в их благоустройстве.