Губернатор Дмитрий Азаров поздравил тольяттинцев с Днем города

Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с Днем города. Фото: Правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с Днем города жителей Тольятти.

- Вся история Тольятти – это история трудового подвига и великих свершений, трудолюбия и смелых идей, патриотизма и бесконечной преданности делу, - отметил глава региона

Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что Тольятти - самый крупный в России нестоличный город с колоссальным промышленным и технологическим потенциалом.

А строительство нового моста через Волгу делает его одним из ключевых логистических центров страны.

- Подлинным украшением городского округа, волжской жемчужиной, любимым местом отдыха жителей и гостей Автограда станет обновленная набережная, первую очередь которой мы завершили в прошлом году, - напомнил губернатор.

Он отметил, что в Тольятти живут добрые, отзывчивые, талантливые люди, искренне влюбленные в свой город.

- От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо Тольятти, Самарского края и нашей прекрасной Родины – великой России! - такими словами Дмитрий Азаров завершил поздравление.