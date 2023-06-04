Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Гильермо Абаскаль посчитал, что его команда должна была крупно побеждать в Самаре. Фото: ФК "Спартак"

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал матч свой команды в Самаре. Красно-белые уступили «Крыльям Советов» 0:1 и завоевали бронзовые медали чемпионата.

По мнению Абаскаля, «Спартак» имел игровое преимущество, а причиной поражения стала низкая реализация голевых моментов.

- К 17-й минуте мы должны были выигрывать 4:0, мы создали 7 моментов, но не смогли поразить ворота соперника. Почему так происходит - нужно подумать, каждому необходимо проанализировать себя. Но в футболе так: кто забивает — тот и побеждает, - заявил Абаскаль после матча.

Гол у «Крыльев Советов» забил Бенхамин Гарре, а спартаковец Квинси Промес не сумел переиграть с 11-метровой отметки вратаря самарцев Евгения Фролова.