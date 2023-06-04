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НовостиОбщество4 июня 2023 9:57

Водолазы рассказали о находках на дне Волги у Самары

Предметы на дне Волги у самарских пляжей небезопасны для отдыхающих
Евгений ЕГОРОВ
Водолазы обследуют дно Волги перед открытием пляжного сезона. Фото: администрация Самары

Водолазы обследуют дно Волги перед открытием пляжного сезона. Фото: администрация Самары

В Самаре водолазы обследовали акваторию вдоль городских пляжей. Эти работы ведутся в рамках подготовки к открытию пляжного сезона в областном центре.

Как отмечают специалисты, находки, обнаруженные на дне реки, могут создавать опасность для отдыхающих.

- Чаще всего при обследовании дна попадаются стеклянные бутылки, пластиковые упаковки, коряги и камни. Все это мы ликвидируем – отправляем собранное на утилизацию, чтобы самарцы потом могли спокойно купаться и отдыхать, - рассказал водолаз Александр Опарин.

Как отмечают в городской администрации, как и в прошлые годы, в Самаре будет подготовлено 9 пляжей. Спасательные посты на них начнут работать 10 июня. Обследование дна водолазами будет производиться каждые 10 дней.