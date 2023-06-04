Гленн Бейл поблагодарил болельщиков «Крыльев» после победы над «Спартаком»

Гленн Бейл поблагодарил самарских болельщиков. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Голландский легионер «Крыльев Советов» Гленн Бейл поблагодарил болельщиков самарской команды после победы над «Спартаком», благодаря которой команда сохранила место в премьер-лиге.

- Самара, просто с победой! Огромное спасибо за поддержку каждому нашему болельщику на протяжении этого сложного и эмоционального сезона. Спасибо, что вы есть, - напеисал футболист в своем телеграм-канале.

Чуть позже игрок выложил общее командное фото, сделанное в раздевалке.

- Лучшие! Команда! - такой подписью Гленн Бейл снабдил фото.

«КП-Самара» приводила слова после победы над «Спартаком», сказанные голкипером Евгением Фроловым и главным тренером Игорем Осинькиным, а также наставником столичной команды Гильермо Абаскалем.