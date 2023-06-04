Пожарные эвакуировали по автолестнице женщину с ребенком в Тольятти

Пожарным быстро удалось ликвидировать возгорание в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вечером 3 июня случился пожар в общежитии по улице Лесной. Сигнал о происшествии поступил в дежурную службу в 19.52.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений был обнаружен дым на третьем этаже общежития, а на четвертом этаже просили о помощи женщина и ребенок. Пожарные установили автолестницу и спустили по ней женщину с двухлетней девочкой, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

С помощью спасательных устройств было эвакуировано еще четверо жильцов, 24 человека покинули здание самостоятельно.

Как выяснилось, в коридоре общежития горели домашние вещи и мебель. Площадь возгорания была небольшой — 8 квадратных метров, и очаг удалось быстро потушить. В 20.10 пожар уже был полностью ликвидирован. Обошлось без жертв и пострадавших.

- Для ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 28 пожарных, - сообщили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются.