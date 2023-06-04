Жители Самары рассказали о готовности взять кредит на отпуск

Полететь на отдых в кредит готова очень малая часть самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал SuperJob провел исследование, в котором респондентам задавался вопрос, готовы ли они взять кредит на то, чтобы куда-то поехать в отпуск. Как выяснилось, такой вариант событий не исключают для себя только 3 % опрошенных.

Эксперты уточняют, что среди людей в возрасте от 45 лет и старше доля готовых взять кредит на отдых вдвое больше среднестатистической — 6 %. А из тех, кому от 35 до 44 лет, подобный поступок готов совершить только один из ста человек.

- Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (91% против 87% соответственно). Те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (94%), - сообщают авторы исследования.

Всего в опросе приняло участие 1600 респондентов из всех российских федеральных округов.