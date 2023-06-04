Гидрологи рассказали о температуре воды в Волге в начале июня 2023 года у Самары и Тольятти

В Волге у Тольятти и Сызрани уже можно купаться, у Самары вода пока холодная
Фото: Светлана АФАНАСЬЕВА
В Приволжском УГМС сообщили сведения о температуре воды в Волге у городов Самарской области. Она довольно существенно отличается по разные стороны плотины Жигулевской ГЭС.
Так, в Куйбышевском водохранилище у Тольятти вода в начале июня прогрелась почти до 19 градусов.
Если в Жигулевском море уже скоро можно открывать купальный сезон, то ниже плотины ГЭС, в Саратовском водохранилище возле Самары, вода гораздо холоднее, причем ее температура понизилась по сравнению с концом мая - с 15 до 14,8 градусов.
Ниже по течению Волги, у Сызрани в конце мая вода прогревалась до 20 градусов, но к концу недели стала чуть холоднее — 19 градусов.