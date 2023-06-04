Пляжные «Крылья Советов» на втором этапе чемпионата России одержали одну победу

"Крылья" оказались сильнее "Краснодара" в серии послематчевых пенальти. Фото: bsrussia.com

В Саратове со 2 по 4 июня 2023 года прошли матчи второго этапа чемпионата России по пляжному футболу. Самарские «Крылья Советов» в трех матчах заработали только два очка.

В первой игре самарцы встречались со столичным ЦСКА, замыкающим турнирную таблицу. Армейцы в этой встрече оказались сильнее — 6:4.

Во второй день «Крылья» встречались с прямым конкурентом в борьбе за место в шестерке — командой «Краснодар-ЮМР». Самарцы после двух периодов проигрывали 1:3, но сумели сравнять счет. В серии пенальти волжане забили все четыре удара, а южане дважды промахнулись.

В заключительный день второго этапа «Крылья» уступили со счетом 3:6 столичному «Локомотиву».

В турнирной таблице с 5 очками «Крылья Советов» занимают 7-ю позицию. Следующий этап пройдет в Санкт-Петербурге.