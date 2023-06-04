Вышел из дома и пропал: под Самарой ищут семилетнего малыша

Под Самарой ищут семилетнего мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 июня 2023 года в поселке Смышляевка под Самарой пропал семилетний мальчик. Информацию об этом распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Самарской области.

Согласно ориентировке, ребенок вышел из дома на 5-й линии садово-дачного товарищества «Дружба».

Приметы: рост 128 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Одежда: черная футболка, черные шорты, серые кроссовки, синяя с белым кепка.

Волонтеры поискового отряда приступили к поискам ребенка.

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