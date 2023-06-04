Вышел из дома и пропал: под Самарой ищут семилетнего малыша

Под Самарой ищут семилетнего мальчика
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
4 июня 2023 года в поселке Смышляевка под Самарой пропал семилетний мальчик. Информацию об этом распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Самарской области.
Согласно ориентировке, ребенок вышел из дома на 5-й линии садово-дачного товарищества «Дружба».
Приметы: рост 128 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.
Одежда: черная футболка, черные шорты, серые кроссовки, синяя с белым кепка.
Волонтеры поискового отряда приступили к поискам ребенка.
Просьба сообщить любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.