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НовостиПроисшествия4 июня 2023 14:24

Вышел из дома и пропал: под Самарой ищут семилетнего малыша

Под Самарой пропал семилетний мальчик 4 июня 2023
Евгений ЕГОРОВ
Под Самарой ищут семилетнего мальчика

Под Самарой ищут семилетнего мальчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 июня 2023 года в поселке Смышляевка под Самарой пропал семилетний мальчик. Информацию об этом распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Самарской области.

Согласно ориентировке, ребенок вышел из дома на 5-й линии садово-дачного товарищества «Дружба».

Приметы: рост 128 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Одежда: черная футболка, черные шорты, серые кроссовки, синяя с белым кепка.

Волонтеры поискового отряда приступили к поискам ребенка.

Просьба сообщить любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.