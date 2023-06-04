Антон Зиньковский прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» в Самаре

Антон Зиньковский после матча долго общался с Игорем Осинькиным Фото: Евгений ЕГОРОВ

3 июня 2023 года московский «Спартак» проиграл в Самаре матч 30-го тура РПЛ «Крыльям Советов» со счетом 0:1. В составе «Спартака» сыграло несколько футболистов, ранее выступавших за «Крылья Советов» - Никита Чернов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский.

После матча Зиньковский прокомментировал состоявшуюся игру.

- Мы уже знали в перерыве, что ЦСКА крупно выигрывает у «Ростова», а значит, мы при любом исходе получали бы только бронзу. Но все равно хотели играть и выигрывать, тем более спартаковских болельщиков на стадионе было, кажется, даже больше, чем самарских. «Крыльям» повезло забить и победить в этом матче, - высказался футболист.

Зиньковского, по его признанию, удивила неодобрительная реакция самарских трибун в моменты, когда он владел мячом.

- Честно говоря, не знаю, чем это было вызвано. Я в любом случае хорошо отношусь к Самаре и болельщикам «Крыльев», - признался Зиньковский.

«КП-Самара» публиковала комментарии к матчу Гильермо Абаскаля, Игоря Осинькина, Евгения Фролова.