Женские «Крылья Советов» крупно проиграли «Зениту» на своем поле

"Крылья Советов" не смогли составить конкуренцию "Зениту". Фото: ЖФК "Крылья Советов"

В Суперлиге женского футбольного чемпионата России стартовал второй круг. Самарские «Крылья Советов» открывали вторую половину сезона домашним матчем с лидером Суперлиги - «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла на стадионе «Металлург».

Дебютирующие в 2023 году на высшем уровне футболистки из Самары пока не могут составить конкуренцию фаворитом. «Зенит» имел явное преимущество и легко победил со счетом 8:0.

«Крылья Советов» на данный момент набрали два очка в чемпионате и замыкают турнирную таблицу Суперлиги. Следующий матч самарская команда проведет также дома, в субботу, 10 июня. И вновь ее ждет испытание. Соперницами волжанок станут футболистки московского ЦСКА, занимающие второе место в чемпионате.