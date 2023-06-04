«Акрон» в заключительном матче Первой лиги разгромил «Волгарь»

"Акрон" в сезоне 2022/2023 порадовал своих болельщиков. Фото: ФК "Акрон"

Завершился сезон 2022/2023 в Первой лиге футбольного первенства России. В заключительном матче тольяттинский «Акрон» принимал в Жигулевске «Волгарь» из Астрахани.

«Акрон» завершил сезон на мажорной ноте, крупно переиграв своих соперников со счетом 4:0. Голы забили Салтыков, Понсе, Эльдарушев и Сасин.

Набрав 46 очков, команда из Тольятти финишировала в первой половине таблицы, заняв 9-е место из 18. У «Акрона» всего на 4 очка меньше, чем у столичной «Родины», которая сразится с «Пари НН» в стыковых матчах за право перехода в РПЛ.

В сезоне 2022/2023 «Акрон» прогремел на всю страну успехами в Кубке России. Команда дошла до финала Пути регионов, переиграв последовательно «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» и уступив только «Краснодару», который выступит в Суперфинале Кубка.