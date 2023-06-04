Под Самарой нашли таинственно пропавшего семилетнего мальчика 4 июня 2023

Поиски пропавшего мальчика длились недолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Самарой нашли таинственно пропавшего мальчика 4 июня 2023 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

О пропаже семилетнего Марата (имя изменено — прим. ред.) стало известно около 17 часов 4 июня. Сообщалось, что он вышел из дома на 5-й линии садово-дачного товарищества «Дружба» в поселке Смышляевка и пропал. Мальчик был одет в футболку, шорты, кроссовки и кепку.

На поиски малыша кинулись неравнодушные горожане и правоохранители.

- Пожалуйста, найдись живым! - переживали самарцы в соцсетях.

К счастью поиски продолжались недолго. Уже к 19 часам в группе отряда «ЛизаАлерт» появилось сообщение «Найден, жив!»