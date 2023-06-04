В Самаре остановилось движение метро 4 июня 2023 года

Пассажиров самарского метро 4 июня 2023 года попросили покинуть вагоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре днем 4 июня 2023 года было остановлено движение поездов метрополитена. Об этом сообщили подписчики соцсетей.

По словам очевидцев, в вагоне одного из поездов включилось аварийное освещение, после чего дежурный по станции попросил пассажиров покинуть состав. Необходимость подняться на поверхность со станции встревоженным людям объяснили техническими причинами.

Спустя небольшое время появилась информация, что движение поездов восстановлено. В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что это уже не первый подобный случай в самарском метро за последние недели.

В ГУ МЧС России по Самарской области на запрос «КП-Самара» ответили, что никакой информации о ЧП в метро в ведомство не поступало. Официальных сообщений от МП «Самарский метрополитен» в связи с произошедшим не публиковалось.