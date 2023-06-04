Дмитрий Азаров открыл в Тольятти в День города новый ФОК

Дмитрий Азаров открыл новый ФОК в Тольятти. Фото: Правительство Самарской области

В рамках празднования Дня города в Тольятти открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он получил название «Метеор».

- За эти годы на всей территории Самарской области появились физкультурно-оздоровительные комплексы, но такого, как здесь, нет. Замечательный комплекс, который будет создавать условия, чтобы все больше людей занимались спортом на регулярной основе. Здесь есть и лед для занятий хоккеем, фигурным катанием, бассейн, игровые и тренажерные залы. Все это, конечно, в первую очередь для замечательных юных спортсменов, для детей и, конечно, для старшего поколения жителей Тольятти тоже, - отметил на церемонии открытия комплекса губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Здание ФОКа состоит из трех функциональных блоков. Первый блок вмещает каток с искусственным льдом, в центральном блоке есть бассейны для спортивного плавания, детского плавания и развлечений, зал сухого плавания, тренажерный зал, конференц-зал на 48 мест, кафе. В третьем блоке размещен универсальный спортивный зал.

ФОК построен в рамках государственно-частного партнерства между Правительством Самарской области, администрацией Тольятти и ПАО «Газпром».