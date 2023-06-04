Синоптики рассказали о предстоящем похолодании в Самарской области

В начале новой недели самарцам придется вспомнить о куртках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неделя, начинающаяся 5 июня 2023 года, в Самарской области будет холоднее, чем предыдущие дни. Такой прогноз дали синоптики Приволжского УГМС.

По данным специалистов, в ночь на 5 июня в регионе температура воздуха понизится до 10-12 градусов. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

Вторник, 6 июня будет, по прогнозам, самым холодным днем недели. Ночью ожидается 9-14 градусов. Днем температура воздуха не превысит 18-23 градусов.

- Утром и днем 6 июня местами пройдет кратковременный дождь, локально ливни, возможна гроза, - сообщили в гидрометцентре.

В среду, 7 июня существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустят до отметок в 7-12 градусов, днем будет теплее — 20-25 градусов.