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НовостиОбщество5 июня 2023 3:45

Самару накроет сильная магнитная буря в середине июня

Горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия
Алена ПРОВКИНА
Самарцы могут почувствовать головную боль и слабость

Самарцы могут почувствовать головную боль и слабость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты очередной раз предупредили местных жителей о надвигающейся магнитной бури. Она накроет областную столицу в середине июня 2023 года.

По информации сервиса my-calend, магнитная буря в город придет 16 июня. Ее сила составит 4 балла. В этот день метеочувствительные самарцы могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью и слабостью. Также может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Горожанам рекомендуют больше гулять на свежем воздухе и не перенапрягаться.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода ждет местных жителей в июне. Средняя температура превысит средние многолетние значения.