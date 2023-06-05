Жительница Самары хотела работать копирайтером и лишилась почти полмиллиона рублей

В результате с ее счета мошенники списали более 460 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 48-летняя местная жительница хотела устроиться на работу, но у нее похитили более 460 тысяч рублей. Она увидела в интернете вакансию копирайтера.

— Безработная женщина прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку и указала свой абонентский номер для обратного звонка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Спустя время ей позвонил незнакомец, который представился специалистом отдела кадров рекламной компании и сообщил, что для подтверждения личности самарчанке нужно ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте.

Помимо этого, для подтверждения серьезности своих намерений, лже-работодатель потребовал заплатить взнос путем перевода денежных средств на биткоин-кошелек. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку.

В результате с ее счета аферисты списали более 460 тысяч рублей. Поняв, что она стала жертвой мошенников, самарчанка обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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