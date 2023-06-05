В Самарской области утонул переплывавший озеро 34-летний мужчина

Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила поведения на воде. Фото: поисково-спасательный отряд Самарской области

В воскресенье, 4 июня 2023 года, в Нефтегорском районе Самарской области утонул 34-летний мужчина. Очевидцы на берегу видели, как он переплывал озеро и пропал с поверхности водоема.

— Несчастный случай произошел в селе Покровка в озере Семисаженное. В 14:15 для проведения подводных поисковых работ по заявлению сотрудников полиции отправились спасатели отряда специального назначения, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда Самарской области.

Очевидцы указали место, где видели пропавшего. При обследовании подводной акватории водолаз нашел утонувшего мужчину на глубине трех метров и доставил до берега. В 16:55 все работы были окончены. Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила поведения на воде и быть осторожными.

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