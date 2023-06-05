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НовостиОбщество5 июня 2023 4:22

В Самаре открылось обновленное детское стоматологическое отделение поликлиники №3

Торжественное открытие прошло в День защиты Детей
Алена ПРОВКИНА
В областной столице обновили еще одно отделение. Фото: минздрав региона

В областной столице обновили еще одно отделение. Фото: минздрав региона

В Самаре маленькие местные жители смогут получить стоматологическую помощь в обновленных условиях. После ремонта открылось детское отделение стоматологической поликлиники №3.

По информации министерства здравоохранения региона, в поликлиники помощь от стоматологов получают более 32 тысяч маленьких пациентов, в то числе около 5 тысяч подростков и 1337 детей до года. В помещении провели капитальный ремонт и внедрили принципы бережливого производства. Специалисты обновили интерьер, пересмотрели планировку и маршрутизацию, что позволило сократить время ожидания приема при обращении за неотложной помощью.

За последние два года также полностью переоснастили рабочие места сотрудников. Были приобретены новые стоматологические установки, диодные лазерные аппараты, УЗИ-оборудования для профессиональной гигиены полости рта.