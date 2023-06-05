Три человека оказались в воде из-за затопления катера на Волге в Самарской области

Спасатели отбуксировали полузатопленное судно к берегу. Фото: поисково-спасательный отряд Самарской области

В воскресенье, 4 июня, на Волге в Самарской области произошла авария с маломерным судном. Это случилось около поселка Подстепки в Ставропольском районе.

— На удалении в 150 метров от берега разгерметизировался корпус судна в районе моторного отсека. В него стала поступать вода, и катер погрузился под воду. На борту было три человека, все они оказались в воде, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда Самарской области.

В 20:37 для оказания помощи терпящим бедствие вышел спасательный катер. До этого оказавшихся в воде пассажиров судна взял на борт оказавшийся поблизости катер.

Спасатели отбуксировали полузатопленное судно к берегу. С пострадавшими оказалось все в порядке, им медицинская помощь не потребовалась. Спасательная операция была окончена в 21:50.

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