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НовостиОбщество5 июня 2023 4:51

Большинство самарцев стараются не допускать ошибок в деловой переписке

Многие соблюдают орфографию и пунктуацию
Алена ПРОВКИНА
Эксперты провели опрос среди местных жителей

Эксперты провели опрос среди местных жителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство местных жителей стараются не допускать ошибок во время деловой переписки. Эксперты опросили горожан в преддверии Дня русского языка.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 9 из 10 самарцев придерживаются правил русского языка во время деловой переписки и тщательнее следят за орфографией и пунктуацией, чем в личных переписках. Реже всего за грамотностью следят молодые мужчины. Более старшее поколение к вопросам грамотности относится щепетильнее. 94% респондентов старше 45-ти лет всегда соблюдают правила в деловой переписке.

Эксперты отмечают, что требовательность к себе растет с увеличением уровня дохода. Респонденты с зарплатой от 80 тысяч рублей более грамотны в бизнес-общении.