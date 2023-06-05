В Самаре присвоили названия двум скверам в Октябрьском и Кировском районах

Одна из территорий получила новое название «Анатолия Чижова сквер». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре присвоили названия двум территориям в Октябрьском и Кировском районах города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации, его подписала мэр Елена Лапушкина.

Речь идет о территории в границах улицы Советской Армии, Шестой просеки, улицы Солнечной и Пятой просеки. Теперь она называется «Солнечный сквер». А другая территория, которая получила новое название «Анатолия Чижова сквер», находится на проспекте Кирова, 145.

Напомним, ранее остановочный пункт «ТЦ «Пирамида» на улице Ново-Садовой переименовали в «Сквер «Солнечная поляна». Помимо этого, было решено изменить названия и других остановок общественного транспорта. Это коснулось восьми остановочных пунктов.

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