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НовостиОбщество5 июня 2023 5:45

Самарцам рассказали, в какие летние месяцы выгоднее брать отпуск

Горожанам стоит рассчитывать свой отдых заранее
Алена ПРОВКИНА
Эксперты назвали самые выгодные месяцы

Эксперты назвали самые выгодные месяцы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие жители Самарской области планируют или уже распланировали свой отпуск. Специалисты рассказали, в какие месяцы выгоднее всего отдыхать.

По информации портала «Объясняем.РФ», сотрудникам рекомендуют брать отпуск в определенные месяцы, чтобы выплаты были выше. Это связывают с количеством рабочих дней. Чем их меньше, тем дороже каждый из них. Эксперты отмечают, что в мае рабочий день выйдет дороже, чем отпускной. Чем больше будней, тем выгоднее входить в отпуск.

Летом самым подходящим месяцем для отдыха является август. Также много рабочих дней будет в октябре.