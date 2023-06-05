Самарцам рассказали, в какие летние месяцы выгоднее брать отпуск

Эксперты назвали самые выгодные месяцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие жители Самарской области планируют или уже распланировали свой отпуск. Специалисты рассказали, в какие месяцы выгоднее всего отдыхать.

По информации портала «Объясняем.РФ», сотрудникам рекомендуют брать отпуск в определенные месяцы, чтобы выплаты были выше. Это связывают с количеством рабочих дней. Чем их меньше, тем дороже каждый из них. Эксперты отмечают, что в мае рабочий день выйдет дороже, чем отпускной. Чем больше будней, тем выгоднее входить в отпуск.

Летом самым подходящим месяцем для отдыха является август. Также много рабочих дней будет в октябре.