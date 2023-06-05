Расписание речных судов изменили на маршруте Самара — Винновка с 5 июня 2023 года

Теплоходы теперь будут чаще ходить по Волге Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре изменилось расписание движения судов до села Винновка (монастырь). Они стали ходить по-новому с понедельника, 5 июня 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Так, теперь теплоходы будут ежедневно ходить из Самары до Шелехмети в 8:15, 13:00 и 16:00. По выходным назначается рейс в 11:30 до Нижнего пляжа. С пятницы по субботу суда будут делать рейс в Винновку в 19:00. Еще один — в 20:00 — намечен на воскресенье.

Отправление из Винновки в Самару ежедневно в 5:15. Все остальные рейсы — из Шелехмети (9:30, 14:15, 17:15). По субботам и воскресеньям запланирован рейс в 12:00 от остановки «Нижний пляж». Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен