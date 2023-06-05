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НовостиОбщество5 июня 2023 6:26

Московское шоссе частично перекроют в Самаре летом 2023 года

Движение ограничат на время реконструкции теплотрассы
Анастасия ФИЛАТОВА
Трубы переложат на участке от проспекта Карла Маркса до проспекта Масленникова

Трубы переложат на участке от проспекта Карла Маркса до проспекта Масленникова

Фото: администрация Самары

Этим летом в Самаре могут частично перекрыть Московское шоссе. Это связано с реконструкцией теплотрассы на участке от проспекта Карла Маркса до проспекта Масленникова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Теплотрасса проходит вдоль Московского шоссе. Ее протяженность составляет около 270 погонных метров. Сейчас специалисты разрабатывают котлован и демонтируют старую теплотрассу, лотки и трубы. Работы ведут без отключения горячей воды.

По графику теплотрассу должны переложить в августе 2023 года, но подрядчик намерен закончить все работы раньше — уже в средине июля. Для этого на объект направят дополнительную технику и персонал, а также введут круглосуточный режим работы.

В рамках реконструкции теплотрассы запланирован переход через проезжую часть. Первым в работу возьмут переход в районе проспекта Масленникова. Ориентировочный срок — с 8 по 16 июня 2023 года. На время ремонта движение на этом участке закроют. Следующий этап — переход через Московское шоссе напротив АЗС. Сроки работ там пока неизвестны.

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