Московское шоссе частично перекроют в Самаре летом 2023 года

Трубы переложат на участке от проспекта Карла Маркса до проспекта Масленникова Фото: администрация Самары

Этим летом в Самаре могут частично перекрыть Московское шоссе. Это связано с реконструкцией теплотрассы на участке от проспекта Карла Маркса до проспекта Масленникова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Теплотрасса проходит вдоль Московского шоссе. Ее протяженность составляет около 270 погонных метров. Сейчас специалисты разрабатывают котлован и демонтируют старую теплотрассу, лотки и трубы. Работы ведут без отключения горячей воды.

По графику теплотрассу должны переложить в августе 2023 года, но подрядчик намерен закончить все работы раньше — уже в средине июля. Для этого на объект направят дополнительную технику и персонал, а также введут круглосуточный режим работы.

В рамках реконструкции теплотрассы запланирован переход через проезжую часть. Первым в работу возьмут переход в районе проспекта Масленникова. Ориентировочный срок — с 8 по 16 июня 2023 года. На время ремонта движение на этом участке закроют. Следующий этап — переход через Московское шоссе напротив АЗС. Сроки работ там пока неизвестны.

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