В Самаре откроется фотовыставка, посвященная 305-летию со дня образования полиции

Выставка откроется на площади Славы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на площади Славы откроется фотовыставка, посвященная 305-летию со дня образования Российской полиции. Она начнет работу 5 июня 2023 года.

По информации пресс-службы правительства Самарской области, фотовыставка откроется на медиакранах областной столицы. Памятная дата призвана сохранить историю и уникальный опыт работы отечественной полиции по охране правопорядка и безопасности. История полиции является неотъемлемой частью истории Отечества.

Напомним, в 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия. В нее вошли офицеры и солдаты Преображенского и Семеновского полков. (25 мая) 5 июня 1718 года указом Петра I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. Это событие легло в основу памятной даты – Дня образования Российской полиции.